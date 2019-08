US-Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron hätten gestern nach dem G7-Gipfel eine gemeinsame Pressekonferenz abgehalten. Ein angesprochenes Thema dürfte besonders für Deutschland wichtig zu sein: Trump habe nämlich gesagt, dass die Europäische Union zwar ein zäher Verhandlungspartner sei, aber dennoch Fortschritte erzielt würden. Der US-Präsident habe gesagt, dass die USA und die EU ein Handelsabkommen ohne Zölle auf europäische Autos schließen könnten. Allerdings sollte man bedenken, dass Trump in der Vergangenheit recht unberechenbar gewesen sei und seine Meinung schnell ändern könnte. Die Marktteilnehmer scheinen diese Annahme zu teilen, da sich die Aktien der Automobilhersteller nach den Nachrichten nicht erholen konnten, so die Experten von XTB.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) und E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) würden sich in den ersten Minuten der Sitzung am Dienstag unter den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Outperformern befinden. Die Aktien der beiden Unternehmen würden nach Heraufstufungen durch Analysten höher gehandelt. Barclays habe ihr Rating für E.ON von "equal-weight" auf "overweight" angehoben und das Kursziel sei auf 9,50 EUR festgelegt worden. Kepler Cheuvreux habe wiederum die Empfehlung von "halten" auf "kaufen" angepasst. Die Fluggesellschaft habe jedoch in der ersten Stunde der Sitzung alle Gewinne abgegeben, während E.ON weiter angestiegen sei.



Die Deutsche Börse (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) habe Änderungen beim deutschen Mid-Cap-Index bekannt gegeben. Axel Springer (ISIN DE0005501357/ WKN 550135) werde aufgrund eines Übernahmeangebots von KKR von dem IT-Dienstleister Cancom ersetzt. Darüber hinaus werde die Aktie von Instone Real Estate in den Small-Cap-Index aufgenommen.



Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) sei zum Ende der ersten Handelsstunde die führende DAX-Aktie gewesen. Das Wohnimmobilienunternehmen habe gestern im Zuge einer möglichen Mietobergrenze einen starken Ausverkauf erlebt. In diesem Kontext könnte der heutige Anstieg nur eine kurzzeitige Korrektur sein. (27.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz optimistischer Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU begann ein Großteil der wichtigsten europäischen Aktienindices die heutige Sitzung mit einem Rückgang, so die Experten von XTB.An den Börsen in Italien, Polen und Schweden seien Gewinne zu beobachten, während die Aktien aus Großbritannien und Russland am schlechtesten abschneiden würden.