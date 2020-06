Prognoserevision: Aufwärtsrevision der 3-Monatsprognose.



Gold gelte weltweit als Krisenwährung. Entsprechend steige der Goldpreis in Krisenzeiten oft stark an. Aufgrund der Corona-Krise hätten die Notenbanken weltweit ihre geldpolitischen Zügel stark gelockert und mit zum Teil zeitlich unbegrenzten Maßnahmen auch die erwartete Dauer der ultra-expansiven Geldpolitik verlängert. Zudem würden viele Regierungen mit großen schuldenfinanzierten Maßnahmenpaketen die Konjunktur stützen. Entsprechend hätten sich die Aussichten für die Goldpreisentwicklung verbessert. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, seien extrem niedrig und würden auch in den kommenden Jahren vernachlässigbar klein bzw. sogar negativ bleiben. Dies spreche für anhaltend hohe Goldpreise. Neben der Corona-Krise bleibe auch die politische Unsicherheit aufgrund der Handelskonflikte und des wiedererstarkenden Protektionismus bis auf Weiteres vergleichsweise hoch, was jederzeit für stärkere Preisschwankungen sorgen könne.



Mittelfristig dürfte sich Gold unter den gegebenen Rahmenbedingungen verteuern. Allerdings trauen die Analysten der DekaBank dem Goldpreis auf lange Sicht nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zu. (Ausgabe Juni 2020) (12.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es sind glänzende Zeiten für Gold - es bleibt dabei, so die Analysten der DekaBank.In Euro gerechnet habe der Goldpreis mit über 1.600 Euro sogar ein neues Rekordniveau erklommen, was allerdings vor allem an der Stärke der europäischen Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar gelegen habe. Denn in US-Dollar gerechnet sind wir vom Rekordstand bei 1.900 US-Dollar noch ein Stück entfernt so die Analysten der DekaBank. Nichtsdestotrotz bleibe Gold gesucht und damit teuer. Die anhaltend niedrigen Zinsen, die Aufblähung der Notenbankbilanzen und die steigende Verschuldung vieler Staaten würden die Anleger in Goldanlagen treiben. Ein Ende der glänzenden Zeiten sei nicht absehbar. Selbst nach der akuten Corona-Krise werde es lange Jahre dauern, bis die Notenbanken wieder die geldpolitischen Zügel straffen würden, und wahrscheinlich noch länger, bis die Staaten ihre Schulden abbauen würden. Jüngst hätten geopolitische Risiken durch die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und China als Preistreiber für Gold wieder an Bedeutung gewonnen.