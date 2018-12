Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.088,00 EUR -0,62% (14.12.2018, 09:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.350,00 CHF -0,72% (14.12.2018, 09:53)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (14.12.2018/ac/a/a)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Übernahme in der FR-Division: Givaudan habe die Übernahme der Albert Vieille SAS in Frankreich angekündigt. Das Unternehmen sei auf natürliche Inhaltsstoffe spezialisiert, wie sie in der Dufterzeugung und Aromatherapie zum Einsatz kämen (100% reine essenzielle Öle und andere Zutaten), und verfüge über ein einmaliges Know-how im Bereich aromatische Pflanzen. Albert Vieille habe im GJ17 mit 50 MA einen Umsatz von EUR 30 Mio. (= 0,7% Umsatzanteil) erwirtschaftet, das seien EUR 600.000 Umsatz pro Pers. ggü. EUR 283.000 pro Person bei Expressions Parfumées, einer Akquisition, die 12 Monate zurückliege. Der Kaufpreis sei nicht bekannt gegeben worden (VontE: CHF 100 Mio., bei einem FCF von über CHF 600 Mio.).Neunte Übernahme in vier Jahren: Die Transaktion entspreche ganz der Strategie 2020, die eine Erweiterung des Portfolios über Flavours und Fragrances hinaus und ein Ausgreifen in die Bereiche Active Beauty, natürliche Extrakte und integrierte Lösungen vorsehe. Albert Vieille sei die neunte Übernahme in vier Jahren. Givaudan habe hierfür rund CHF 2,5 Mrd. aufgewendet (EV/Umsatz: 2,7) und so einen Umsatz von knapp CHF 950 Mio. erworben. Die neu akquirierten Geschäftsbereiche würden für zusätzliche Wertschöpfung durch die Kombination und das Cross-Selling verschiedener Lösungen aus komplementären Bereichen sorgen.In den letzten Quartalen habe Givaudan nach Ansicht von Bertschy erhebliche Marktanteile gewonnen. Durch die heutige Übernahme habe das Unternehmen direkten Zugang zu natürlichen Zusatzstoffen und könne seinen Parfümeuren zusätzliche Stoffe für ihre Palette bieten (rund 1.500). Weiterhin gute Fundamentaldaten: überdurchschnittliches Wachstum; profitiere von jüngsten Übernahmen; hoher Gewinn und starke Cash-Generierung würden für attraktive, nachhaltige Renditen sorgen; GBS und Naturex als Wachstumsmotoren. Positive Überraschung bezüglich FCF im GJ18? (VontE 11,4% des Umsatzes ggü. Konsens 10,1%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: