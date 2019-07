SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (24.07.2019/ac/a/a)



Givaudan habe die Übernahme von Drom angekündigt, einen globalen Parfümhersteller, der 1911 in Deutschland gegründet worden sei. Er liege in Händen der dritten Generation der Familie Storp. Drom kreiere Düfte für die Abnehmer von Konsumprodukten und Luxusparfüms auf der ganzen Welt. Das Unternehmen betreibe vier Fertigungsstandorte in: Deutschland, China, den USA und Brasilien. Nahezu 500 Angestellte. Durch die Transaktion werde Givaudan in erster Linie seine Kundenbasis stärken können, vor allem bei lokalen und regionalen Kunden. Im Einklang mit der Strategie. Ein Kaufpreis sei nicht genannt worden, Bertschy schätze ihn jedoch auf über CHF 300 Mio., die vollständig aus vorhandenen Mitteln finanziert würden.Zwölfte Akquisition: Seit der Übernahme von Soliance 2014 sei Drom die zwölfte Akquisition von Givaudan in den letzten Jahren. Insgesamt habe Givaudan fast CHF 3 Mrd. für diese Zukäufe ausgegeben, wodurch zusätzliche Einnahmen von über CHF 1 Mrd. entstanden seien.Die Übernahme sei voll im Einklang mit der M&A 2020-Strategie, die folgende Prioritäten aufweise: Naturals, Gesundheit & Wellness, Active Beauty, Integrated Solutions sowie L&R-Kunden. Der Analyst erwarte, dass Givaudan den Markt weiter konsolidiere. Es sei nochmals betont, dass es sich hierbei um wachstumssteigernde Übernahmen handle (Expressions Parfumées mit über 30% in 1H19). Mit seiner starken Positionierung könne sich Givaudan zunehmend Geschäfte in allen Segmenten sichern, da das Unternehmen dank seiner Innovationskraft neue Trends verfolge oder setze.