Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (05.12.2017/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analystin Celine Pannuti von J.P. Morgan:Celine Pannuti, Analystin von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) und erhöht das Kursziel von 2.180 auf 2.200 CHF.Sie rechne beim Schweizer Konzern mit einem guten Jahresausklang, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. 2018 sollte der Umsatz ähnlich stark wachsen wie bei den Wettbewerbern im europäischen Sektor der Haushalts- und Konsumgüterproduzenten. Die Profitabilität sollte auch dank der jüngsten Akquisitionen steigen und eine neue Kostensenkungsinitiative biete mittelfristig weiteres Margenpotenzial.Celine Pannuti, Analystin von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Givaudan-Aktie bestätigt und das Kursziel von 2.180 auf 2.200 CHF angehoben. (Analyse vom 05.12.2017)Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:1.917,48 EUR +0,91% (05.12.2017, 10:59)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:2.232,00 CHF +0,04% (05.12.2017, 12:47)