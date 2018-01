Börse Stuttgart-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (26.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Givaudan habe im Geschäftsjahr 2017 ein ber. Wachstum von 4,9% verzeichnet, das sei deutlich mehr als vom Markt erwartet worden sei und impliziere ein Plus von 9,4% in Q4, wobei FR mit 4,5% (Q4: 12,0%) und FL mit 5,3% (7,1%) abgeschnitten habe. Besonders erwähnenswert erscheine Bertschy hier das Plus von 7,2% bei Fine Fragrances (FF), wobei FF und FL (in LA) in Q4 gar über 15% bzw. 12% hätten realisieren können. Der Akquisitionseffekt habe CHF 177 Mio. betragen (VontE: CHF 170 Mio.).Die Bruttomarge sei um 110 Bp auf 44,5% gesunken (VontE: 45,4%), eine Folge von gestiegenen Inputpreisen. Ohne Sondereffekte (GBS mit CHF 107 Mio. ggü. VontE CHF 100 Mio. und Pensionsgewinnen von CHF 20 Mio.) habe die EBITDA-Marge unverändert bei 22,8% verharrt und sei damit hinter der Analysten und der Konsensprognose zurückgeblieben (Investitionen in künftiges Wachstum). Der Finanzierungs- und Steueraufwand (USA) sei geringer als erwartet ausgefallen, der Reingewinn habe deutlich gesteigert werden können.Der FCF habe mit CHF 594 Mio. bzw. 11,8% Umsatzanteil unerwartet hoch gelegen, und dies trotz signifikantem NUV-Abfluss (CHF 113 Mio. ggü. VontE: CHF 68 Mio.). Der Investitionsaufwand habe mit CHF 242 Mio. bzw. 4,8% Umsatzanteil der Vorhersage des Analysten entsprochen. Die Dividende betrage CHF 58 (VontE: CHF 60).Spektakuläres Wachstum in Q4, das von einer tiefen Vergleichsbasis und wahrscheinlich der hohen Preisfestsetzung zur Bewältigung einiger Rohstoffpreiserhöhungen habe profitieren können. Nichtsdestotrotz sei das Wachstum klar über den Markterwartungen gewesen. Die unveränderte Margenentwicklung auf EBITDA-Ebene trotz eines Rückgangs der Bruttomarge um 110 Bp sei angesichts des Umfelds ebenfalls positiv. GBS laufe auf Hochtouren, was der Kern der Beurteilung des Analysten sei. Bertschy habe geringfügige Anpassungen seiner Schätzungen vorgenommen.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Givaudan-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute CHF 2.400. (Analyse vom 26.01.2018)Börsenplätze Givaudan-Aktie: