Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (26.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Givaudan habe eine Beteiligung von 40,6% an Naturex erworben (53% der Aktien von Naturex seien im Streubesitz) und beabsichtige, für die verbleibenden Aktien ein Barangebot zu unterbreiten. Givaudan biete EUR 135 je Aktie, was einen kräftigen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs von EUR 95 bedeute. Der Anteil von 40,6% habe einen Wert von EUR 522 Mio., was einer Gesamtbewertung von EUR 1,3 Mrd. für Naturex entspreche (3,2facher EV/Umsatz, 20-22facher EV/EBITDA). Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Naturex würden die Transaktion uneingeschränkt unterstützen.Mit Naturex sichere sich Givaudan eine Führungsposition bei natürlichen Extrakten und Inhaltsstoffen, die derzeit die treibende Kraft in der Branche seien. Naturex sei ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Pflanzenextrakten und der Entwicklung von natürlichen Inhaltsstoffen und Lösungen für die Sektoren Nahrungsmittel, Gesundheit und Kosmetik. Das Unternehmen habe einen Jahresumsatz von EUR 405 Mio., die EBIT-Marge werde auf 15 bis 16% geschätzt. Naturex habe 16 Produktionsstandorte und 1.700 Vollzeitbeschäftigte.Finanzierung: Bisher lägen keine Details vor. Das Unternehmen habe vergangene Woche zwei Anleihen aufgelegt, keine Emission bei Givaudan. Auf Basis seiner Schätzwerten errechne der Analyst ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 1,5 nach der Übernahme von Naturex.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2.500. (Analyse vom 26.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: