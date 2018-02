Börse Stuttgart-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

1.849,5 EUR +0,52% (15.02.2018, 10:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.138,00 CHF -0,14% (15.02.2018, 10:25)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (15.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).IFF habe in GJ 2017 ein ber. Wachstum von 4% verzeichnet (ggü. Givaudan mit 4,9%), wobei FL um 5% (ggü. 5,3%) und FR um 4% (ggü. 4,5%) habe zulegen können. In Q4 habe IFF ein Plus von 7% erreicht, mit FL mit 5% und FR mit 10%, während die entsprechenden Werte bei Givaudan 9,4%, 7,1% bzw. 12% betragen hätten. In absoluten Zahlen sei Givaudans Umsatz fast doppelt so stark gewachsen wie der von IFF (CHF 228 Mio. ggü. CHF 122 Mio.).Während IFFs zugrunde liegende Marge um -60 Bp. auf 21,2% zurückgegangen sei, sei die von Givaudan um +50 BP auf 23,3% gestiegen. Der FCF sei bei IFF infolge eines Rechtsvergleichs (USD 56 Mio.) und NUV-Abflüssen von USD 424 Mio. auf USD 262 Mio. gesunken. Givaudan hingegen habe einen unveränderten FCF von CHF 670 Mio. verzeichnet.IFF rechne mit einem Umsatzplus in konst. Währung von 3 bis 5% und einem um 5 bis 7% höheren Betriebsgewinn. Wichtiger noch, im Unterschied zu Givaudan gebe IFF auch eine Schätzung der Auswirkungen des BASF-Unfalls in seinem Citral-Werk ab: -200 Bp. (VontE: ca. USD 60 Mio.).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2.500. (Analyse vom 15.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: