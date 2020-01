Börsenplätze Givaudan-Aktie:



CH0010645932



938427



GIN



GIVN



GVDBF



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (24.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Ber. Wachstum: 5,8%: Die sequ. Wachstumsverlangsamung von 6,5% (3Q) auf 4,1% (4Q) sei etwas unter VontE geblieben und sei primär auf eine Normalisierung bei FR zurückzuführen (nachlassende Preisdynamik?). FL sei (Q/Q) im Einklang mit den leicht rückläufigen GJ19-Zahlen in Nordamerika gewachsen (GJ18: hohe Vgl.basis wg. Preisniveau). EM habe sein Wachstum im 4Q bei hohen 8,5% halten und das Jahr mit +10,2% beenden können. Dank Drom seien die Akquisitionseffekte zudem etwas günstiger ausgefallen als erwartet.EBITDA von div. Faktoren abhängig: Das EBITDA habe VontE entsprochen, und zwar sowohl das ausgew. (-10 Bp) wie das zugrunde liegende +50 Bp). Angesichts des Absinkens der Bruttomarge um 130 Bp betrachte Bertschy dies als starke Performance. Die Rohstoffkosten seien um +14,3% bzw. +80 Bp in Umsatz-% gestiegen (Umsatz: +12,2%). Der Analyst schätze die Verwässerung durch Rohstoffkosten auf 130 Bp, was auf starke zugrunde liegende Verbesserungen und eine hohe Kostendisziplin hindeute. Diverse Sondereffekte (+/-), die Auswirkungen von IFRS 16 (+60 Bp) sowie Akquisitionseffekte würden jedoch den Vergleich erschweren.FCF: 12,7% des Umsatzes: Der Konsenswert habe 11,0% betragen. Der FCF sei um 11,9% gestiegen. Erwähnenswert erscheine Bertschy auch der positive NUV-Trend im 2H. Die Lagerbestände seien nur um 4,6% gestiegen (-140 Bp in Umsatz-%).Nach einer ersten Beurteilung habe Givaudan nach Erachten des Analysten ein sehr starkes GJ19 gehabt, wenn man die deutlichen Rohstoffpreiserhöhungen und die zahlreichen Übernahmen berücksichtige, die sich erheblich auf die Rentabilität ausgewirkt hätten. Die Liquiditätsentwicklung sei ein Highlight, besonders, was die Entwicklung der Lagerbestände betreffe, aber auch in anderen Bereichen. Die Prognose stabiler Rohstoffpreise nach einem Preisanstieg um über 5% innerhalb von zwei Jahren sei ein sehr gutes Zeichen für das GJ20. Die Integration aus Akquisitionen laufe auf Hochtouren, was das Wachstum befeuere.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 3.100. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link