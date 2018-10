Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

61,89 Euro +2,57% (29.10.2018, 13:40)



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,12 Euro +1,60% (29.10.2018, 14:36)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 70,66 +1,32% (29.10.2018, 14:37)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (29.10.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse der Analystin Alethia Young von Cantor Fitzgerald:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Alethia Young von Cantor Fitzgerald in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) nach wie vor eine Übergewichtung.Die Analysten von Cantor Fitzgerald beurteilen die Ausgangslage von Gilead Sciences Inc. auf Sicht der nächsten sechs Monate positiv.Die Quartalszahlen seien sowohl auf der Umsatz- als auch der Gewinnebene besser ausgefallen als angenommen. Die Biktarvy-Markteinführung sei stark gewesen.Analystin Alethia Young glaubt, dass Anleger noch ein wenig zurückhaltenden sein könnten, bis das neue Management vollständig etabliert sei. Die Erwartungen des Marktes an die Pipeline seien weiterhin gering, was aus Sicht des Aktienkurses vorteilhaft sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: