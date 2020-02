Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

68,80 EUR +2,34% (25.02.2020, 12:50)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

72,90 USD +4,59% (24.02.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (25.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gilead Sciences sei eine der Aktien gewesen, die gestern gestiegen seien - und zwar nicht so stark, wie man hätte erwarten können. Die WHO habe gesagt, dass der Wirkstoff, den Gilead Sciences im Angebot habe, könnte unter Umständen der einzige sein, der überhaupt im Kampf gegen das Coronavirus Wirkung zeige. Das treibe die Gilead Sciences-Aktie ein wenig an. Wenn dieser Wirkstoff funktioniere, könnte man bei der Gilead Sciences-Aktie deutlich steigende Kurse sehen. Der Börsenexperte halte Gilead Sciences für einen spannenden Wert. Technisch könnte die Gilead Sciences-Aktie aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange ausbrechen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.02.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:68,54 EUR +1,95% (25.02.2020, 13:05)