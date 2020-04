Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (14.04.2020/ac/a/d)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Jim Birchenough von Wells Fargo Advisors:Jim Birchenough, Analyst von Wells Fargo Advisors, bewertet die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) in einer aktuellen Aktienanalyse mit einer Kaufempfehlung.Der Analyst bei Wells Fargo bleibe optimistisch in Bezug auf die Aussichten für Gileads "Remdesivir"-Erfolg bei der Behandlung von COVID-19, nachdem "New England Journal of Medicine" (NEJM) die ersten Ergebnisse der mitfühlenden Anwendung bei Krankenhauspatienten mit schwerem COVID-19 veröffentlicht habe. Die Gesamtergebnisse seien für eine kritisch kranke Bevölkerung "sehr ermutigend". Der Analyst verweise dabei auf eine relativ hohe Rate klinischer Verbesserungen und Verbesserungen in der Kategorie der Sauerstoffunterstützung sowie auf viel niedrigere Sterblichkeitsraten als in anderen Arzneimittelstudien oder aus Fallstudien mit ähnlich schwerem COVID-19. Wie bei anderen antiviralen Therapien sei er der Ansicht, dass sich die Ergebnisse für "Remdesivir" bei früherer Anwendung bei weniger kritisch kranken Patienten verbessern könnten und sei optimistisch hinsichtlich der Aussichten für laufende randomisierte Studien mit Daten, die im April und Mai erwartet würden.Jim Birchenough, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Gilead Sciences-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Rating "overweight" ein. (Analyse vom 13.04.2020)