Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (02.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Im Kampf gegen das Coronavirus werde Hoffnungsträgern wie dem Wirkstoff Remdesivir von Gilead Sciences der rote Teppich ausgelegt. Jetzt habe das Hoffnungsmedikament von der Arzneimittelbehörde FDA eine Notfall-Sondergenehmigung erhalten. Zunächst dürfe es in begrenztem Umfang in US-Krankenhäusern verwendet werden. Den Weg über klassische, langwierige Studien habe Remdesivir übersprungen. Die Freigabe sei "in Lichtgeschwindigkeit" geschehen, so FDA-Chef Stephen Hahn. US-Präsident Donald Trump freue sich über diese "sehr vielversprechende" Entwicklung.Gilead-Sciences-Chef Daniel O’Day habe jüngst noch einmal darauf hingewiesen, dass Ergebnisse einer klassischen klinischen Studie noch ausstünden. Er habe sich aber optimistisch gezeigt, seine Teams würden seit Januar "Tag und Nacht" daran arbeiten, um herauszufinden ob Remdesivir wirke. Schon jetzt könne man 1,5 Mio. Portionen herstellen, welche für 140.000 Behandlungen über zehn Tage hinweg reichen würden. Man wolle aber das Medikament am Ende auf der ganzen Welt anbieten können. "Wir arbeiten an einem globalen Konsortium von Pharma- und Chemiefirmen, um unsere Produktion ausweiten zu können", so der Gilead-Sciences-Chef.In einer Studie habe Remdesivir von Gilead Sciences die Genesungsdauer von Covid-19-Patienten um rund 30% verkürzt, so letzte Woche das Nationale Institut für Allergien/Infektionskrankheiten (NIAID). NIAID-Chef Anthony Fauci sehe einen "klaren, signifikanten, positiven Effekt".Statnews habe allerdings über Einblicke in eine China-Studie berichtet, wonach keine nennenswerten Behandlungserfolge erzielt worden seien. Gilead Sciences habe gesagt, die Untersuchung in China sei wegen zu geringer Beteiligung abgebrochen worden und nicht aussagekräftig. Laut "Bild" handele es sich um eine gezielte Desinformation von chinesischer Seite. Mutmaßlich als Vergeltung für die Kritik, die US-Präsident Donald Trump am Regime geäußert habe.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Der Autor und Chefredakteur, Herr Florian Söllner, ist Positionen in dem Wertpapier Gilead eingegangen, die von der etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link