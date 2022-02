Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

56,84 EUR -6,45% (02.02.2022, 16:47)



XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

56,75 EUR -6,67% (02.02.2022, 16:31)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

64,11 USD -6,37% (02.02.2022, 16:33)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



NASDAQ-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (02.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) unter die Lupe.Der Pharmakonzern habe am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Q4-Zahlen vorgelegt. Aufgrund hoher Kosten, die aus einem Patent-Rechtsstreit hervorgegangen seien, sei der Gewinn deutlich niedriger als erwartet ausgefallen. Auch die Umsätze des antiviralen COVID-19 Medikaments Remdesivir hätten enttäuscht.Gilead Sciences habe einen bereinigten Gewinn von 69 Cent pro Aktie in Q4 gemeldet. Damit habe der Konzern das Vorjahresergebnis von 2,19 Dollar sowie die Schätzung der Analysten von 1,60 Dollar deutlich unterboten.Für das Gesamtjahr 2022 erwarte der Konzern einen bereinigten Gewinn von 6,20 bis 6,70 Dollar pro Aktie bei einem Produktumsatz von 23,8 bis 24,3 Mrd. Dollar bzw. 21,8 bis 22,3 Mrd. Dollar ohne den Umsatz des Covid-19-Medikaments Veklury. "Die Ziele liegen unter den Schätzungen der Wall Street, was die Stimmung im Kerngeschäft kurzfristig trübt", so Jefferies-Analyst Michael Yee.Das Unternehmen habe gesagt, dass es eine einmalige Zahlung in Höhe von 1,25 Mrd. Dollar an ViiV Healthcare leisten werde - ein HIV-Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz von GlaxoSmithKline befinde -, um bestimmte Medikamente nutzen zu dürfen. Das Unternehmen zahle außerdem bis 2027 eine Lizenzgebühr von drei Prozent auf den Verkauf des HIV-Medikaments Biktarvy und auf künftige US-Verkäufe von Produkten, die dessen Hauptbestandteil enthalten würden.Anleger sehen vorerst von einem Kauf der Gilead Sciences-Aktie ab, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link