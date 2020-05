Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

73,61 EUR +0,04% (05.05.2020, 13:09)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

73,80 EUR +1,42% (05.05.2020, 12:51)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

80,25 USD +0,38% (04.05.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (05.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Jetzt gebe es eine konkrete Umsatzprognose für das Corona-Hoffnungsmedikament Remdesivir. Die Analysten von Piper Sandler würden schätzen, dass alle dieser Wirkstoff bis Jahresende über 2 Mrd. USD erlösen könnte. Annahme der Experten sei, dass Gilead Sciences für eine Zehntagesbehandlung 4.500 USD erhalte. Bereits berücksichtigt sei, dass der US-Konzern, um die Not schnell zu lindern, die ersten 1,5 Mio. Dosen gratis bereitstellen wolle. Zur Einordnung: Bisher würden Analysten rund 22 Mrd. USD Jahresumsatz für den mit 100 Mrd. USD bewerteten Biotech-Riesen schätzen.Remdesivir habe jüngst von der FDA eine Notfall-Sondergenehmigung erhalten. Zunächst dürfe es in begrenztem Umfang in US-Krankenhäusern verwendet werden. Gilead-Sciences-Chef Daniel O’Day habe allerdings jüngst noch einmal darauf hingewiesen, dass Ergebnisse einer klassischen klinischen Studie noch ausstünden, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Der Autor und Chefredakteur, Herr Florian Söllner, ist Positionen in dem Wertpapier Gilead eingegangen, die von der etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: