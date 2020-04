Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (30.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Die Gilead Sciences-Aktie sei gestern um 5,7% gestiegen. Man frage sich dabei, was der Wirkstoff "Remdesivir" eigentlich wert sei. Das könne man im Moment der Fantasie überlassen, wie viele Millionen und Abermillionen Dosen des Mittels letztendlich verabreicht werden müssten und wie viel Geld das dem Unternehmen in die Kassen spülen könnte. Von daher sind momentan der Fantasie bei der Gilead Sciences-Aktie keine Grenzen gesetzt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.04.2020)