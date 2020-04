Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

80,09 EUR +13,47% (17.04.2020, 11:38)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

79,99 EUR +14,12% (17.04.2020, 11:23)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

76,54 USD +2,56% (16.04.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (17.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Das US-Unternehmen gelte als großer Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Medikaments zur Behandlung von Covid-19. Am Donnerstag nach Börsenschluss seien ermutigende Testergebnisse zum Medikament Remdesivir an die Öffentlichkeit gelangt. Die Aktie reagiere mit einem massiven Kurssprung.Gilead Sciences habe erklärt, die Daten müssten noch analysiert werden, um daraus Schlüsse zu ziehen. Die Klinik in Chicago habe in einer Mail darauf hingewiesen, dass Teildaten von einer laufenden Studie nicht genutzt werden sollten, um daraus Ergebnisse herzuleiten. Zudem habe sie hinzugefügt, dass Informationen aus einem internen Forum für Wissenschaftler ohne Erlaubnis veröffentlicht worden seien.Die Wirksamkeit von Remdesivir lasse sich wissenschaftlich noch nicht belegen. Zuletzt seien zudem zwei Studien in China eingestellt worden. Frühestens Ende April würden offizielle Daten aus der Remdesivir-Studie erwartet. Hier dürfe man gespannt sein. Gelinge es Gilead Sciences tatsächlich, das Medikament gegen Covid-19 zur Zulassung zu bringen, dürfte die Aktie deutlich höher notieren. Anleger sollten sich aber darüber im Klaren sein: Gelinge dies nicht, dürften die alten Probleme von Gilead wieder in den Vordergrund rücken, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: