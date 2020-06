Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

69,00 EUR +1,11% (09.06.2020, 12:41)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

68,81 EUR +0,54% (09.06.2020, 12:25)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

76,97 USD +0,29% (08.06.2020)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (09.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Das US-Pharmaunternehmen Gilead habe offiziell die begrenzte Zulassung von Remdesivir als Mittel gegen Covid-19 auf dem europäischen Markt beantragt. Das habe die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Montag in Amsterdam mitgeteilt. Die Prüfung der vorgelegten Daten und die Abwägung von Wirkung und Risiken solle nach einem verkürzten Verfahren erfolgen. Mit einer Entscheidung werde "in einigen Wochen" gerechnet. Es wäre die erste Zulassung eines Medikaments gegen Covid-19 in Europa.Die Behörde habe bereits am 30. April ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Remdesivir gestartet und Daten aus Studien ausgewertet. Davon sei der erste Zyklus am 15. Mai beendet worden. Ende Mai habe die EMA angekündigt, dass sich eine Entscheidung über die Zulassung verzögert habe. Zuerst habe der Hersteller offiziell den Antrag stellen müssen.Die USA hätten bereits Anfang Mai eine Ausnahmegenehmigung für den begrenzten Einsatz des ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelten Wirkstoffes in Krankenhäusern erteilt. In Deutschland sei das Mittel innerhalb eines Arzneimittel-Härtefallprogrammes zugänglich und werde in klinischen Studien getestet.Eine internationale Studie mit über 1.000 Teilnehmern habe gezeigt, dass Remdesivir bei Covid-19-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung im Schnitt um vier Tage verkürzen könne. Die Sterblichkeit sei in der Untersuchung geringfügig zurückgegangen, was statistisch jedoch nicht signifikant gewesen sei.Die Aktie von Gilead habe zuletzt im Zuge von Fusionsspekulationen zwischen AstraZeneca und Gilead wieder den Weg nach oben einschlagen können. (Ausgabe vom 09.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link