Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (29.10.2018/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Tyler Van Buren von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Tyler Van Buren vom Investmenthaus Piper Jaffray im Hinblick auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) nur noch mit einer neutralen Kursentwicklung.Die Quartalszahlen von Gilead Sciences Inc. seien gut ausgefallen. Das annualisierte Umsatzwachstum zwischen 2018 und 2023 dürfte sich aber nur auf rund 3% belaufen, so die Analysten von Piper Jaffray. Ein solches Wachstumsprofil sei nicht gerade berauschend.Die sehr große Umsatzbasis benötige eine Pipeline von signifikantem Umfang um ein attraktives Wachstum zu erzielen. In die Bereiche die Gilead Sciences fokussiere (Yescarta/CART, filgotinib/oral JAK und nicht alkohlbedingte Fettleber) setzt Analyst Tyler Van Buren keine große Hoffnungen.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse stufen die Analysten von Piper Jaffray den Titel von "overweight" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 85,00 auf 75,00 USD.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,51 Euro +3,60% (29.10.2018, 15:52)