Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (01.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Gilead nehme wieder Fahrt auf. Bei Tradegate notiere das Papier am frühen Nachmittag 1,7 Prozent im Plus bei 69,67 Euro. Beflügelt habe die Nachricht, dass sich die US-Regierung einen Großteil der bis September anvisierten Produktionsmenge des Corona-Mittels Remdesivir gesichert habe.Eine entsprechende Vereinbarung mit Gilead Sciences sehe laut US-Gesundheitsministerium den Erwerb von Wirkstoff-Dosen für mehr als 500.000 Behandlungen vor. Das entspreche 100 Prozent der geplanten Produktionsmenge für Juli sowie jeweils 90 Prozent für August und September. Remdesivir gelte als eines der aussichtsreichsten Medikamente bei schweren Corona-Symptomen. Es könne Studien zufolge den Krankenhausaufenthalt bei Covid-19 verkürzen.Zu der Frage, ob durch die Vereinbarung die Versorgung mit dem Wirkstoff in Europa gefährdet sei, habe sich ein Gilead-Sprecher auf Anfrage nicht äußern wollen. Pharma-Experte Andrew Hill von der britischen Universität Liverpool habe laut "Guardian" gesagt: "Sie (die USA) haben Zugriff auf einen Großteil des Medikaments, also bleibt nichts für Europa."Gilead habe nach eigenen Angaben mit der US-Regierung vereinbart, dass nicht zugeteilte Teile der Produktion "für andere Verwendungszwecke, auch für Länder außerhalb der Vereinigten Staaten, bereitgestellt werden können". Dazu werde man die Bedarfsmeldungen der Krankenhäuser engmaschig beobachten und alle zwei Wochen evaluieren, habe es weiter geheißen.Gerade erst habe Gilead den Preis für den US-Markt festgesetzt. Eine fünftägige Behandlung mit Remdesivir werde bei Bestellung durch die US-Regierung 2.340 Dollar (etwa 2.000 Euro) pro Patient kosten. Dieser Nettobetrag sei auch für Deutschland geplant, habe der Sprecher von Gilead in Deutschland, Martin Flörkemeier, am Dienstag gesagt.Die Aktie von Gilead Sciences befinde sich auch im Musterdepot des "Aktionär". Ein Erfolg des Mittels Remdesivir wäre für das Unternehmen extrem wichtig, habe das Unternehmen doch in den vergangenen Jahren mit deutlich rückläufigen Umsätzen zu kämpfen gehabt.Anleger bleiben bei der Aktie an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2020)Mit Material von dpa-AFX