XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

61,13 Euro +0,72% (25.04.2017, 14:24)



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

61,15 Euro +0,34% (25.04.2017, 14:56)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 66,25 +0,00% (25.04.2017, 15:01, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(25.04.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst M. Ian Somaiya von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst M. Ian Somaiya von BMO Capital Markets in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets sind der Auffassung, dass Investoren sich bei Gilead Sciences Inc. weiterhin auf die Hepatitis C-Sparte und die bislang fehlenden Pläne zur Geschäftsentwicklung konzentrieren würden.Das Management habe für 2017 Hepatitis C-Erlöse in Aussicht gestellt, die deutlich unter den vorherigen Markterwartungen gelegen hätten. Weniger neue Patienten und ein verschärfter Wettbewerb seien von Gilead Sciences als Gründe angeführt worden.Die IMS-Daten würden für das erste Quartal ein leichtes Aufwärtspotenzial für den Hepatitis C-Bereich und signifikantes Aufwärtspotenzial im HIV-Geschäft signalisieren. Analyst M. Ian Somaiya schätzt den Q1-Umsatz auf 6,659 Mrd. USD und das EPS auf 2,37 USD.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "market perform" ein und halten am Kursziel von 75,00 USD fest.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: