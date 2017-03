Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,93 Euro +0,13% (16.03.2017, 15:33)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 68,64 +0,24% (16.03.2017, 15:35)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(16.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Brian Abrahams von Jefferies & Co:Aktienanalyst Brian Abrahams vom Investmenthaus Jefferies & Co bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Die Harvoni-Erlöse in den USA würden sich im Rahmen der Erwartungen bewegen, Epclus sogar besser als vom Markt unterstellt. Dies sollte Gilead Sciences Inc. dabei helfen die Prognosen zu übertreffen und das Sentiment zu verbessern, so die Einschätzung der Analysten von Jefferies & Co.Im Hinblick auf die jüngsten Verschreibungstrends sollte nicht zu einer Überinterpretation geneigt werden. Viel Gegenwind könnte in 2017 noch aufflammen.Auf Grund der Langfristigkeit des HIV-Geschäfts und der Annahme, dass ein Deal und akzeptable Q1-Zahlen das Stimmungsumfeld aufhellen könnten, bleibe es aber bei der positiven Anlageempfehlung.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:63,77 Euro -0,31% (16.03.2017, 15:11)