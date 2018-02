Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

67,47 Euro -0,35% (08.02.2018, 14:30)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 82,97 +0,25% (08.02.2018, 14:39, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(08.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analystin Robyn Karnauskas von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Robyn Karnauskas, Aktienanalystin bei der Citigroup, die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin zum Kauf.Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen sprechen die Citigroup-Analysten davon, dass sich das Basisgeschäft von Gilead Sciences offenbar stabilisiere. Die Gentherapie könnte ein potenzieller Wachstumsbereich werden.Die Analystin Robyn Karnauskas rät Investoren bereits im Vorfeld der Materialisierung von Pipelinekatalysatoren in die Gilead Sciences-Aktie einzusteigen.Die Analysten der Citigroup stufen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 103,00 auf 105,00 USD.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:66,66 Euro -2,11% (08.02.2018, 14:17)