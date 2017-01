Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

69,68 Euro -1,94% (11.01.2017, 17:50)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 73,37 -2,19% (11.01.2017, 17:58)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(11.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analystin Katherine Breedis von Stifel Nicolaus:Laut einer Aktienanalyse spricht Katherine Breedis, Analystin beim Investmenthaus Stifel Nicolaus, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) aus.Gilead Sciences Inc. repräsentiere einen hochqualitativen Large Cap Biotech-Titel, der nach den deutlichen Kursrückgängen in Value Stock-Territorium zurückgefallen sei. Unsicherheiten im Hinblick auf die Erlösrückgänge im Hepatitis C-Geschäft (größtes Segment) und die Pipeline hätten den Aktienkurs belastet.Die Analysten von Stifel Nicolaus sind der Ansicht, dass Gilead Sciences im Hinblick auf einen besseren fundamentalen Ausblick in 2017 gut positioniert und eine Chance für eine Neubewertung vorhanden sei. Die Stabilität im Hepatitis C-Basisgeschäft dürfte ab dem dritten Quartal 2017 in den Schätzungen Einzug halten. Die Pipeline-Ergebnissen sollten sich verbessern, allen voran in den Bereichen HIV und NASH, wo Gilead Sciences nach Ansicht der Analystin Katherine Breedis über die besten Assets verfüge. Zudem könnte die Repatriierung von ausländischem Kapital für Impulse sorgen.Die Analysten von Stifel Nicolaus bestätigen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 100,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:70,12 Euro -1,42% (11.01.2017, 17:28)