Gilead Sciences-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 95,00 Overweight Barclays Capital - 06.03.2018 88,00 Overweight J.P. Morgan Cory Kasimov 22.02.2018 93,00 Buy Berenberg Bank Laura Sutcliffe, Alistair Campbell 15.02.2018 95,00 Buy Mizuho - 12.02.2018 84,00 Equal-weight Morgan Stanley Matthew Harrison 09.02.2018 88,00 Market-perform BMO Capital Markets M. Ian Somaiya 09.02.2018 105,00 Buy Citigroup Robyn Karnauskas 08.02.2018



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (07.03.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Gilead Sciences-Aktie (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 105,00 oder 84,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. hat am 6. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 vorgelegt.Wie dem Motley Fool-Aktiennews vom 8. Februar zu entnehmen ist, lag der Umsatz mit 26,1 Mrd. US-Dollar zwar deutlich hinter den 30,4 Mrd. US-Dollar in 2016, aber dennoch etwas höher als erwartet. Dabei seien mit Hepatitis C-Präparaten 9,2 Mrd. US-Dollar erreicht worden und sie würden damit derzeit die noch wichtigste Einnahmequelle bilden.Der Paukenschlag sei aber erst mit dem Ausblick 2018 gekommen, denn das Unternehmen rechne nur noch mit Jahresumsätzen von 20 bis 21 Mrd. US-Dollar. Das entspreche einem Negativwachstum gegenüber 2017 von mehr als 20%.Davon solle das Hepatitis C-Geschäft dann auch nur noch 3,5 bis 4 Mrd. US-Dollar ausmachen und damit zum Vorjahr weiter um mehr als 50% sinken. Das zweite wichtige Standbein, Präparate gegen HIV, werde vermutlich eher stagnieren, da neue Entwicklungen bisherige eigene Produkte kannibalisieren würden.Und was habe die Übernahme von Kite Pharmaceuticals gebracht? Die investierten 11,9 Mrd. US-Dollar in 2017 würden lange darauf warten müssen, sich auszuzahlen. Zwar sei die zellbasierte Krebsimmuntherapie absolut zukunftsweisend und mit Kosten in Höhe von 375.000 US-Dollar pro behandeltem Patienten auch ein echter Umsatzgarant, aber das Geschäft laufe sehr langsam an.Analyst von Morgan Stanley, Matthew Harrison, bestätigt das "equal-weight"-Rating und das Kursziel von 84,00 USD für Gilead Sciences. Die Zulassung von Biktarvy (Einmaldosis pro Tag in Tablettenform zur Behandlung einer HIV-Infektion) durch die FDA war keine Überraschung, so Harrison in einer Aktienanalyse vom 9. Februar. Die Auswirkungen auf den Aktienkurs von Gilead Sciences Inc. sollten begrenzt sein. Es sei angesichts der früheren Äußerungen kaum überraschend, dass GlaxoSmithKline ein Verfahren gegen Biktarvy wegen Patentverletzungen anstrenge. Der Fall dürfte die Gerichte noch längere Zeit beschäftigen. Das "Clean Label" von Biktarvy werde von Matthew Harrison positiv hervorgehoben.Was aber sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick: