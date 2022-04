Kursziel

Gilead Sciences-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 72,00 Neutral Piper Sandler Do Kim 12.04.2022 63,00 Equal-weight Wells Fargo Advisors Mohit Bansal 22.03.2022 56,00 Underweight Barclays Carter Gould 09.03.2022 77,00 Outperform RBC Capital Markets Brian Abrahams 07.03.2022 65,00 Market-perform BMO Capital Markets Evan Seigerman 28.02.2022 75,00 Buy Mizuho Securities USA Salim Syed 08.02.2022 90,00 Outperform Oppenheimer Hartaj Singh 03.02.2022

Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

58,50 EUR +0,05% (26.04.2022, 17:51)



XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

58,43 EUR +1,49% (26.04.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,32 USD -0,53% (26.04.2022, 17:51)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



NASDAQ-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (27.04.2022/ac/a/n)







Foster City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 90,00 oder 56,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. wird am 28. April die Zahlen zum ersten Quartal 2022 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen vom Investmenthaus RBC Capital Markets, dessen Analyst Brian Abrahams am 7. März die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens weiterhin mit "outperform" eingestuft hat. Das Kursziel lautet 77 USD.Die niedrigste Kursprognose für Gilead Sciences kommt dagegen von Carter Gould, Analyst von Barclays. Am 9. März hat Gould das Kursziel für die Aktie von Gilead von 63 auf 56 USD gesenkt und sie weiterhin mit "underweight" eingestuft.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: