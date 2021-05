Auch Digitale on-Demand Medienanbieter wie Netflix, Spotify, etc. konnten durch die Pandemie stark gewinnen, und ihre Position weiter festigen. Auch hier zeigt sich ein Bedürfnis nach Individualität und maßgeschneiderten Erlebnissen, welches durch die Pandemie nochmals beschleunigt wurde.



Michel Rahm, Experte für Consumer Intelligence, beobachtet: "Spannend ist aber auch die Gegenseite, das physische Erlebnis wird auch wieder wichtiger: Wir stellen fest, dass Konsumenten wieder seltener sagen, in Zukunft weniger in den stationären Handel gehen zu wollen. Lag dieser Anteil vor kurzem noch bei rund einem Drittel, sagt dies inzwischen nur noch rund jeder vierte Konsument - die Befragten wollen wieder raus, wollen wieder am Leben teilnehmen."



Positive Anzeichen für den bevorstehenden Sommer



Die Konsumenten sind generell relativ zuversichtlich - oder sehnen einen Tapetenwechsel herbei und planen auch schon ihre Ferien für den Sommer.



Bloß jeder Fünfte schließt Urlaub aktuell kategorisch aus, rund 80% haben entweder schon etwas geplant, oder überlegen sich dies noch. Auffällig ist, dass sich die Entfernung des Ferienziels wieder etwas vergrößern dürfte.



36% der Befragten bleiben zwar im Inland, etwa gleich viele aber planen Ferien im Ausland. Auffällig ist, dass mehr als die Hälfte der Auslandreisenden planen, mit dem Auto oder dem Zug in die Ferien zu fahren. Innereuropäisch ins Flugzeug setzen will sich nur jeder zehnte Befragte, für Ferien in Übersee kann sich erst etwa jeder zwanzigste begeistern.



Impfbereitschaft der Befragten



Voraussetzungen für Ferien im Ausland wären Lockerungen, wie sie zum Beispiel über die Impfung erreicht werden könnten - GfK hat in der Mai Welle die Schweizer Bevölkerung erstmalig zur Impfbereitschaft befragt.



Über 70% wollen sich gegen Corona impfen lassen. Nur rund 16% der Befragten sagen explizit, dass sie sich nicht werden impfen lassen.



Über ein Viertel der Befragten hat inzwischen sogar bereits eine oder zwei Spritzen erhalten, ein weiterer Drittel hat bereits Termine, oder sich zumindest bereits registriert. (31.05.2021/ac/a/m)





