Potenzial- statt Vergangenheitsorientiert



Vergangenheitsumsätze waren vor einigen Jahren noch oft alleinige Basis der Planung. Doch Vertriebsleistungen sind nicht vergleichbar, wenn unklar ist, wie gut der Einzelne das insgesamt vorhandene Potenzial ausschöpft. In der aktuellen Befragung gaben knapp 74% an, dass Daten zum regionalen Potenzial ein wichtiges Planungskriterium für sie sind. GfK Gebietsplanungsexperte de la Chaux hofft, dass diese Erkenntnis sich weiter durchsetzt: "Fast die Hälfte aller Planer gab noch an, mit Vergangenheitsumsätzen zu planen. Sie sind aber als alleiniges Optimierungskriterium nicht empfehlenswert."



Kritisch sieht er auch die bei 43,4 Prozent übliche Verwendung von Potenzialeinschätzungen durch die Mitarbeiter: "Das Wissen der Mitarbeiter zu ihrem Gebiet sollte unbedingt in die Planung einfließen. Aber Planer sollten sich bewusst sein, dass Fehleinschätzungen weit verbreitet sind - sei es, weil der Vergleich zum Nachbargebiet fehlt, oder aus taktischen Gründen, um bei Zielverhandlungen besser da zu stehen." Die Kombination aus verschiedenen Daten zum Marktpotenzial - etwa feinräumige, regionale Marktdaten, Zahlen zum Gesamtmarkt von Branchenverbänden, Adressen und validierte Potenzialschätzungen der Mitarbeiter - bieten eine ausgewogene und belastbare Planungsbasis. Auch bei den Planungskriterien empfiehlt er, einen aufs Unternehmen abgestimmten Mix aus Faktoren zu verwenden, u.a. lokales Potenzial, bisheriger Umsatz, Arbeitslast und Kundenanzahl, Fahrzeiten und Erfahrung der Außendienstkollegen.



Erfolgsfaktor Transparenz



Bei der Umsetzung zeigt sich, dass die größte Herausforderung darin besteht, die eigenen Mitarbeiter für die Veränderungen zu gewinnen. Die Frage "Welche Seite stellt bei einer Gebietsreform aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung dar?" beantworteten gut 65 Prozent der Vertriebsleiter mit "Widerstand der eigenen Außendienstmannschaft". Einwände vom Top Management (19,7%) oder des Betriebsrats (5,9%) bereiten den Planern in der Praxis deutlich seltener Schwierigkeiten. Dies deckt sich mit den Erfahrungen von Patrick de la Chaux, der als Berater schon hunderte von Gebietsumstrukturierungen begleitet hat: "Eine gute interne Abstimmung und bewusstes Change Management sind erfolgsentscheidend. Viele Beteiligte, unternehmens- wie kundenseitig, müssen in diesen Prozess mit eingebunden werden. Eine gute Planung und Moderation des Veränderungsprozesses von Anfang an ist ebenso wie transparente Kommunika-tion essentiell."



Über die Studie



Die 152 Teilnehmer der Befragung stellen ein Querschnitt aus hunderten von Unternehmen dar, die GfK im Bereich Geomarketing bei der Gebietsplanung berät. Die untersuchten Firmen bilden einen repräsentativen Überblick für alle Branchen in Deutschland, von Consumer Goods über Health bis zu Automotive. Um eine Verzerrung der Ergebnisse auszuschließen, blieben Extremformen des Vertriebs wie etwa Haustürgeschäfte unberücksichtigt. Der Betrachtungszeitraum der Studie war von September 2015 bis August 2016.



Über Patrick de la Chaux



Patrick de la Chaux ist Consultant für Gebietsplanung bei GfK im Bereich Geomarketing. Er ist seit 2006 bei GfK GeoMarketing tätig. Zuvor war er im Vertrieb in der Tourismusbranche tätig. (07.03.2017/ac/a/m)





