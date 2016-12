Smarte Sicherheitstechnologie fürs Eigenheim bei Deutschen beliebt



Auch die klassische Heimautomatisierung mit dem Segment Automation & Security schließt sich dem dynamischen Wachstum der zuvor genannten Warengruppen an. Nach den Warengruppen Smart Entertainment und Communication & Control Devices liegt das Segment mit 0,7 Millionen verkauften Geräten auf Platz 3. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Absatzwachstum von 67 Prozent.



Insbesondere das Umsatzwachstum in den Produktkategorien intelligenter Visual Cams beziehungsweise Überwachungskameras sowie LED Lampen spiegelt die positive Entwicklung wider. Das gesamte Umsatzvolumen in den genannten Produktkategorien beträgt 71 Millionen Euro beziehungsweise 8,6 Millionen Euro. Auch die Anzahl der Marken, die intelligente Produkte in diesen Kategorien verkaufen, hat sich in 2016 von 147 auf 176 Marken erhöht.



Der Anteil der verkauften LED Lampen im Segment Home Automation & Security beträgt 28 Prozent (197 Millionen Geräte). Mit einem Absatzwachstum von 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stellen diese Produkte damit die zweitwichtigste Warengruppe da.



Nicht nur die steigende Nachfrage nach Überwachungskameras zeigt eine steigende Sensibilität bezüglich der individuellen Sicherheit. Im Bereich der sogenannten smarten Alert Detectors, wie zum Beispiel vernetzbaren Rauchmeldern, Wassersensoren und Kohlemonoxid-Sensoren, stiegen die Umsätze um mehr als 100 Prozent an. Es wurden bis Oktober dieses Jahres 40 Millionen Alert Detectors verkauft.



Die Preise von intelligenten vernetzten Produkten und traditionellen Modellen gehen derzeit deutlich auseinander. In der Produktkategorie der Alert Detectors liegt der Durchschnittspreis für ein traditionelles Gerät zum Beispiel bei 12 Euro. Vernetzte Produkte dieser Kategorie kosten im Durchschnitt 33 Euro. Insgesamt kann ein Preispremium für Smart Home Lösungen erreicht werden.



Zur Studie



Alle Daten entstammen dem GfK Handelspanel. Diese beruhen auf Abverkaufszahlen, welche direkt am Verkaufspunkt erfasst werden. GfK erhebt im Rahmen des Handelspanels in mehr als 90 Ländern weltweit regelmäßig Daten, auch in für Smart Home relevanten Bereichen wie Haushaltsgroß- und -kleingeräten, Home Automation & Security, Smart Entertainment und Communication & Control Devices. Für den deutschen Markt liegen dieser Veröffentlichung Daten für 2015 und die ersten zehn Monaten 2016 zu Grunde. (22.12.2016/ac/a/m)





