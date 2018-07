Die Einkommenserwartungen konnten hingegen leicht zulegen und erreichten 31,7 Punkte, was einem Plus von 2,7 Zählern gegenüber März entspricht.



Ebenfalls positiv entwickelte sich die Anschaffungsneigung der portugiesischen Verbraucher. Mit 13,8 Punkten im Juni lag sie um 3,1 Zähler über dem März-Wert.



Belgien: Extreme Verluste bei Konjunktur- und Einkommenserwartung



Die Verbraucher in Belgien beurteilten die wirtschaftlichen Aussichten ihres Landes im zweiten Quartal deutlich schlechter. Die Konjunkturerwartung erreichte im Juni einen Wert von 6,3 Punkten und lag damit 23,3 Zähler niedriger als noch im März. Dies ist der höchste Verlust in gesamt Europa.



Auch die Einkommenserwartung gab europaweit in Belgien am stärksten nach. Mit -18,7 Punkten im Juni verschlechterte sie sich gegenüber dem Wert von 0 Zählern im März deutlich. Ein schlechterer Wert wurde letztmalig im Oktober 2016 verzeichnet.



Nur die Anschaffungsneigung der Belgier verbesserte sich im zweiten Quartal. Mit 19,5 Punkten im Juni lag sie 6,5 Zähler über dem März-Wert.



Griechenland: Einkommenserwartung verbessert sich leicht



Die andauernde Wirtschaftskrise prägt weiterhin die Konsumstimmung der griechischen Verbraucher. Die Konjunkturerwartung erzielte -21,5 Punkte im Juni und verschlechterte sich damit gegenüber März um 0,9 Zähler. Europaweit beurteilten nur die Verbraucher in Rumänien die wirtschaftlichen Aussichten ihres Landes noch negativer.



Mit ebenfalls -21,5 Punkten war die Einkommenserwartung im Juni deutlich im negativen Bereich, konnte sich gegenüber März aber um 6,2 Zähler verbessern. Trotzdem belegt Griechenland hier weiterhin den letzten Platz in Europa.



Die Anschaffungsneigung sank im Juni auf -25,7 Punkte. Dies sind 2,1 Zähler weniger als noch im März und mit weitem Abstand der geringste Wert in Europa.



Polen: Europaweit höchste Konjunkturerwartung



Die polnischen Verbraucher bewerten europaweit die wirtschaftliche Entwicklung ihres Landes am zuversichtlichsten. Mit 37,3 Punkten im Juni konnte sich die Konjunkturerwartung gegenüber März sogar noch mal um 1,7 Zähler leicht verbessern.



Auch die Einkommenserwartung legte gegenüber März zu und erreichte 37,9 Punkte im Juni. Im Mai wurden sogar 43 Punkte erzielt.



Die Anschaffungsneigung der polnischen Verbraucher sank allerdings im zweiten Quartal. Im Juni wurden 27,6 Punkte verzeichnet. Dies ist ein Rückgang um 6,7 Zähler gegenüber März.



Tschechische Republik: Leichte Einbußen bei Konjunktur- und Einkommenserwartung



Die tschechischen Verbraucher blickten im zweiten Quartal etwas negativer auf die wirtschaftlichen Aussichten ihres Landes. Mit 32,7 Zählern im Juni gab die Konjunkturerwartung gegenüber März um 4,2 Punkte nach. Der Indikator befindet sich aber weiterhin auf einem guten Niveau.



Auch die Entwicklung der finanziellen Lage in den Haushalten wurde etwas negativer eingeschätzt. Mit einem Minus von 4,1 Zählern gegenüber März erreichte die Einkommenserwartung im Juni 41,1 Punkte. Auch dies ist noch ein sehr guter Wert.



Zulegen konnte hingegen die Anschaffungsneigung. Sie stieg um 3 Zähler auf 28,3 Punkte im Juni. Dies ist der höchste Wert seit August 2016.



Slowakei: Konjunkturerwartung und Anschaffungsneigung steigen



Die slowakischen Verbraucher blickten im zweiten Quartal positiver auf die wirtschaftlichen Aussichten ihres Landes. Mit 19 Punkten im Juni konnte sich die Konjunkturerwartung gegenüber März um 6,2 Zähler verbessern.



Stabil entwickelte sich die Einkommenserwartung in der Slowakei. Mit 24,7 Punkten wurde im Juni nahezu der gleiche Wert wie im März erreicht.



Aufwärts ging es mit der Anschaffungsneigung. Der Indikator erzielte im Juni einen Wert von 11,7 Punkten und 4,7 Zähler mehr als noch im März.

Slowenien: Anschaffungsneigung legt deutlich zu



In Slowenien sank die Konjunkturerwartung im zweiten Quartal auf 29,3 Punkte im Juni. Dies sind 7,8 Zähler weniger als noch im März.



Die Einkommenserwartungen der slowenischen Verbraucher stiegen hingegen klar an. Mit 37,6 Punkten im Juni legte der Indikator gegenüber März um 6,8 Zähler zu. Dies ist der höchste Stand seit Mai 2015.



Ebenfalls deutlich stieg die Anschaffungsneigung. Mit 34,1 Punkten erreichte sie im Juni den höchsten Wert seit Juli 2007 und konnte gegenüber März 9,5 Zähler zulegen.



Bulgarien: Anschaffungsneigung im Sinkflug



Die Verbraucher in Bulgarien bewerteten die wirtschaftlichen Aussichten ihres Landes im zweiten Quartal etwas positiver. Die Konjunkturerwartung kletterte im Juni auf 6 Punkte und damit auf den höchsten Stand im laufenden Jahr.



Die Einkommenserwartungen hingegen sanken im Juni auf 17,5 Punkte. Dies sind 4,6 Zähler weniger als noch im März.



Deutliche Einbußen verzeichnete die Anschaffungsneigung. Mit 13,4 Punkten im Juni lag sie deutlich unter dem Wert von 26,7 Zählern vom März und auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2017.



Rumänien: Europaweit niedrigste Konjunkturerwartung



Die Regierungskrise in Rumänien zeigt deutliche Spuren. Im zweiten Quartal trübten sich die Konjunkturerwartungen der rumänischen Verbraucher weiter ein. Mit -22,2 Punkten im Juni verlor der Indikator gegenüber März 5,6 Zähler. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2012.



Europaweit bewerten die Rumänen die wirtschaftlichen Aussichten ihres Landes damit am pessimistischsten.



Die Einkommenserwartungen gaben ebenfalls nach. Mit -0,1 Punkten im Juni sank der Indikator gegenüber März um 4,2 Punkte und auf den niedrigsten Stand seit Juni 2014.



Leicht erholen konnte sich hingegen die Anschaffungsneigung. Sie stieg gegenüber März um 4 Zähler auf 1,3 Punkte im Juni. Im ersten Quartal 2018 war die Anschaffungsneigung in Rumänien noch durchgängig im negativen Bereich. (18.07.2018/ac/a/m)







Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Die Konsumstimmung der europäischen Verbraucher verbesserte sich im zweiten Quartal 2018 leicht, so die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Juni erreicht das GfK Konsumklima für die EU-28-Staaten 23,2 Zähler und lag damit um 2,6 Punkte über dem Wert vom März. Dies ist der höchste Stand seit November 2007. Die Anschaffungsneigung sank im EU-Durchschnitt zwar leicht, gleichzeitig nahm aber auch die Sparneigung ab, wodurch mehr Geld für den Konsum verfügbar ist.Die Verbraucher bewerteten die wirtschaftlichen Aussichten im europäischen Durchschnitt weniger positiv als noch zu Anfang des Jahres. Die Konjunkturerwartung erreichte 7,1 Punkte im Juni. Dies ist ein klarer Rückgang gegenüber den im März erzielten 15 Zählern. Speziell in Deutschland, Frankreich und Belgien nahm das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung deutlich ab. 