Bonn (www.aktiencheck.de) - Aktien europäischer Versicherer büßten in den vergangenen drei Monaten knapp zehn Prozent ein, so die Analysten von Postbank Research.



Nur Energie- und Banktitel hätten sich noch schlechter entwickelt. Dennoch würden die Analysten von Postbank Research bei ihrer positiven Einschätzung des Sektors bleiben. Denn im gleichen Zeitraum hätten die Analysten ihre Gewinneinschätzungen für das kommende Jahr gleich belassen. Sie würden der Branche weiterhin zutrauen, 2021 höhere Gewinne einzufahren als 2019. Zudem würden sie erwarten, dass im kommenden Jahr auch wieder mehr Konzerne Dividenden zahlen würden, nachdem zahlreiche Versicherer im laufenden Jahr auf Zahlungen verzichtet hätten. Besonders interessant mache die Branche in den Augen der Analysten von Postbank Research die niedrige Bewertung. Im Vergleich zum Gesamtmarkt werde kein anderer europäischer Sektor günstiger gehandelt - der Abschlag betrage fast 50 Prozent. (22.10.2020/ac/a/m)



