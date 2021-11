Dow Jones Industrial



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche 1,98% an Wert verloren. Er habe bei 34.899 Punkten geschlossen. Der Tag nach Thanksgiving sei normalerweise ruhig. Aber das Auftauchen der neuen Corona-Variante Omikron in Südafrika habe auch an der Wall Street für kräftige Abverkäufe gesorgt. Der Dow Jones habe im verkürzten Freitagshandel 2,5% abgegeben, während der breitere S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 2,3% verloren habe. Der Nasdaq-Composite Index (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) habe 2,2% abgegeben. Die neue Virus-Variante könnte dazu führen, dass die Risiko-Bewertung der Pandemie sich verändere. Sollte diese Variante ansteckender und mehr oder weniger immun gegenüber den bisherigen Impfstoffen sein, dann würden zur Bekämpfung nur noch massive Einschränkungen des Alltagslebens geblieben. Letztendlich wäre dies Gift für das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne. Der Abverkauf zum Wochenschluss habe die in der Vorwoche genannten Unterstützungen zur Makulatur werden lassen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden heute eine positive Eröffnung an der Wall Street erwarten, die den Dow Jones bis an die 90-Tage-Linie bei 35.203 Punkte führen könne. Oberhalb warte die Gap-Kante bei 35.306 Punkten. Auf der Unterseite wären Abgaben bis in den Bereich der September-Tiefstände bei 33.613 Punkten möglich, wenngleich eher unwahrscheinlich. Vielmehr sollte der Dow Jones im Bereich um 34.800 Punkten gut unterstütz sein.



Bund-Future



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 172,10%-Punkten und damit trotz der Aktienmarktturbulenzen etwas unter Vorwochenniveau. Das Auftauchen der neuen Virus-Variante habe zugleich dazu geführt, dass die Erwartungen auf eine Verschärfung der Geldpolitik einer Revision unterzogen würden. Die Erwartungen auf eine Zinsanhebung sei am Freitag um 10 Basispunkte gesunken. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sei so stark gefallen, wie zuletzt im März 2020. Solange es keine Entspannung bei den Corona-Zahlen gebe, werde die Flucht in sichere Häfen anhalten. Kursniveaus wie Ende Juli bei rund 173%-Punkten im Generic-Chart seien möglich.



Einschätzung



Gewinnmitnahmen seien nicht der schlechteste Ratgeber. Wer sich daran halte, sei aktuell auf der sicheren Seite. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank könnten sich vorstellen, dass wir trotz der Vielfalt an Nachrichten in Bezug auf die Corona-Pandemie wieder leicht steigende Kurse bis zum Jahresende sehen würden. Klar erscheine jedoch, dass die Volatilität zum ständigen Begleiter werde. Käufe sollten nur für risikobewusste Anleger in Betracht kommen, die auch eine höhere Kursschwankung aushalten könnten.(29.11.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel in der vergangenen Handelswoche um 903 Punkte oder 5,6%. Selbst die 200-Tage-Linie, die derzeit bei ca. 15.383 Punkten verläuft, konnte den Kursverfall zunächst nicht stoppen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Zur heutigen Eröffnung würden die deutschen Standardwerte jedoch wieder über dieser Marke notieren. Übergeordnet befinde sich der DAX noch immer in einer Seitwärtsbewegung, die mittlerweile schon seit Ende März andauere. Nach dem generierten Fehlsignal auf der Oberseite seien selbst starke Korrekturen wie in der letzten Handelswoche nicht unüblich. Entscheidend sei, dass die deutschen Standardwerte die Untergrenze der Seitwärtsbewegung nicht nachhaltig unterschreiten würden. Diese liege bei 14.800 Punkten. Alles was darüber ablaufe, könne als Korrektur des Aufwärtstrends angesehen werden. Die kurzfristige Kursentwicklung könne bereits jetzt als überverkauft angesehen werden, so dass zu Wochenbeginn Erholungen möglich sein sollten. Dennoch bleibe eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis in den Bereich um 14.800 Punkte übergeordnet möglich.Euro Stoxx 50