An der Spitze lägen die Sektoren zyklische Konsumgüter und Industrie; auf aggregierter Basis hätten die Gewinne um +7,2% über den Erwartungen gelegen. Der Konsens prognostiziere derzeit für Q1 einen Anstieg der Gewinne des S&P 500 um 6,6% ggü. Vj. bei einem Umsatzwachstum von 11,1%. Im Geschäftsjahr 2022 dürften die Gewinne den Prognosen zufolge um 10,2% ggü. Vj. steigen und der Umsatz um 9,3%.



In Europa hätten bisher 47 STOXX Europe 600-Unternehmen Zahlen für das erste Quartal 2022 gemeldet, von denen 55% die Erwartungen übertroffen hätten. Die Konsensprognosen würden aktuell für Q1 2022 von einem Wachstum der Gewinne des STOXX Europe 600 um 24,7% ggü. Vj. ausgehen, sowie von um 20,0% höheren Umsätzen; der Gewinn für das Geschäftsjahr 2022 dürfte um 11,4% ggü. Vj. steigen und der Umsatz um 14,9% ggü. Vj. Ohne Berücksichtigung des Energiesektors sei das erwartete Gewinnwachstum für Q1 2022 sowohl für den S&P 500 (-2%) als auch den STOXX Europe 600 (+3%) wesentlich geringer.



Der Gewinn je Aktie dürfte zwar in Q1 weniger stark zunehmen als in den vorhergehenden Quartalen, aber gemessen an den Erwartungen (ohne Energiesektor) müsse das nicht unbedingt eine Enttäuschung darstellen. (Ausgabe vom 25.04.2022) (27.04.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche stehen wichtige Unternehmensergebnisse für das erste Quartal an, so die Analysten von Postbank Research.Insgesamt würden rund 49% der Marktkapitalisierung des S&P 500 die Quartalszahlen berichten, einschließlich bekannter Tech-Schwergewichte, sowie 34% der Marktkapitalisierung des STOXX Europe 600 . Von den 98 S&P 500-Unternehmen, die bisher die Ergebnisse für Q1 2022 bekannt gegeben hätten, hätten 79% die Erwartungen übertroffen.