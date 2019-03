Am Wochenende hätten Deutsche Bank und Commerzbank die seit Wochen kursierenden Gerüchte bestätigt, dass bereits informelle und ergebnisoffene Konsultationen zu einer möglichen Fusion stattgefunden hätten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz habe noch eins drauf gesetzt und am Montag erklärt, dass es "Beratungen" über eine Fusion gebe.



Ob am Ende der Gespräche zwischen Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und Commerzbank-Vorstand Martin Zielke auch offizielle Verhandlungen stünden, sei allerdings noch völlig offen.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.







Eine Fusion von Deutscher Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) würde tausende Arbeitsplätze vernichten, so die Experten von "FONDS professionell".Kein Wunder, dass die Dienstleistungsgewerkschaften ver.di und der DBV dagegen kämpfen wollten. Doch die Arbeitnehmervertreter würden auch noch andere Gegenargumente ins Feld führen.Die Fusionspläne von Deutscher Bank und Commerzbank hätten die beiden Gewerkschaften ver.di und den Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) auf den Plan gerufen. Beide würden sich vehement gegen den möglichen Zusammenschluss der beiden führnden deutschen Geschäftsbanken wehren, da sie den Verlust von tausenden Arbeitsplätzen befürchten würden. Das würden verschiedene Medien berichten, darunter Reuters. Mit der Befürchtung stünden sie nicht alleine da: "Das wäre ein Blutbad", werde ein Mitarbeiter der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA zitiert."Wir lehnen die Fusion ab", habe ver.di-Mann Jan Duscheck, der für die Gewerkschaft im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitze, der Nachrichtenagentur gesagt. Der Arbeitnehmervertreter sehe den Zusammenschluss aus einer ganzen Reihe von Gründen als problematisch an. Vor allem befürchte er, dass "mindestens 10.000 weitere Arbeitsplätze" akut gefährdet seien - plus der darüber hinaus perspektivisch wegfallenden Arbeitsplätze. Er sei sicher, dass die Fusion die an das neue Institut gestellten Wachstumserwartungen nicht erfüllen werde.ver.di: "Deutsche Commerzbank" attraktiv für feindliche Übernahmenver.di warne ferner davor, dass der Zusammenschluss keine wirklich marktbedeutende Bank entstehen lasse. Schlimmer noch: Nach Meinung von Duschek werde das fusionierte Geldinstitut so nur "deutlich attraktiver für eine 'feindliche' Übernahme, zum Beispiel aus Frankreich". Zudem würden sich viele Bereiche überschneiden, etwa im Privat- und Firmenkundengeschäft. Das Hauptproblem der Deutschen Bank, das schwächelnde Investmentbanking, werde per Schulterschluss ebenfalls nicht wirklich gelöst, weil die Commerzbank dort nicht aktiv sei.Ohne ver.di gehe es nichtDer "Süddeutschen Zeitung" (SZ) zufolge sei eine Fusion ohne Zustimmung der Dienstleistungsgewerkschaft kaum vorstellbar. ver.di habe seit der Übernahme der Postbank im Jahr 2009 sehr großen Einfluss in der Deutschen Bank. Ver.di-Chef Frank Bsirske, der im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitze, und sein Team hätten laut der SZ seitdem immer wieder Projekte des Vorstands torpedieren können, die stark zulasten der Beschäftigten gegangen wären. Daher wundere es nicht, dass einige Aufsichtsräte der beiden Banken, die von den Gewerkschaften gestellt würden, bereits signalisiert hätten, dass sie nicht einmal die "Prüfung einer Fusion" mittragen könnten und gegebenenfalls die weitere Integration der Postbank blockieren würden.Gespräche hätten begonnen