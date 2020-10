Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Auswirkungen der zweiten Coronavirus-Welle zeigen sich deutlich in aktuellen Stimmungsdaten aus der Eurozone, so die Analysten von Postbank Research.



Der für November prognostizierte GfK-Konsumklimaindex habe einen Rückgang auf -3,1 Punkte verzeichnet, von -1,7 Punkten im laufenden Monat. Vor allem bezüglich der Konjunkturerwartungen hätten sich die Privaten Haushalte zuletzt deutlich pessimistischer gezeigt. Der entsprechende Teilindex sei im Vormonatsvergleich um 17 Punkte gefallen. Auch die Einkommenserwartungen der Konsumenten hätten sich relativ stark um 6,3 Punkte eingetrübt. Dagegen habe die Anschaffungsneigung nur leicht nachgegeben und mit 37 Zählern noch auf einem relativ hohen Niveau verharrt. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die Erholungstendenzen beim privaten Konsum in Deutschland trotz möglicher Dämpfer durch strengere Coronavirus-Auflagen grundsätzlich fortsetzen dürften.



Erkennbare Bremsspuren habe die wieder aufgeflammte Pandemie beim französischen Geschäftsklima hinterlassen. Der entsprechende Index sei im Oktober um zwei Punkte auf 90 Zähler gefallen. Überdurchschnittlich stark sei dabei die Stimmung im Dienstleistungsgewerbe gesunken, das von den verschärften Coronavirus-Beschränkungen in Frankreich in besonderem Maße negativ betroffen sei. In den USA seien die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung mit 787.000 besser ausgefallen als erwartet, was den gestern insgesamt eher schwächelnden Euro gegenüber dem US-Dollar aber nicht nachhaltig unter Druck gesetzt habe. (23.10.2020/ac/a/m)



