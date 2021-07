Börsenplätze Getinge-Aktie:



Getinge (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) ist ein börsennotiertes schwedisches Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Medizinprodukte und Anlagen für den Gesundheitsbereich und die Biowissenschaften. (19.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Getinge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Medizintechnik-Unternehmens Getinge AB (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) unter die Lupe.Getinge habe am Freitag starke Q2-Zahlen präsentiert. Daraufhin habe die Aktie einen Gang höher geschaltet und bei 356 Schwedische (SEK) (34,71 Euro) ein neues Rekordhoch erreicht. Zum Handelsende habe ein Kursplus von rund 5,6 Prozent auf der Anzeigetafel gestanden. Doch die Luft werde allmählich dünner.Dem Vernehmen nach seien die Nettoerlöse von Getinge um organische 3,6 Prozent auf 6,59 Mrd. SEK (0,64 Mrd. Euro) geklettert. Das bereinigte EBITA sei moderat von 1,22 Mrd. SEK auf 1,25 Mrd. SEK gestiegen, die dazugehörige Marge habe sich um 1,5 Pp auf 19,0 Prozent verbessert.Der Auftragseingang dagegen habe sich (erwartungsgemäß) rückläufig entwickelt. Dieser habe sich um 6,1 Prozent reduziert. Kein Beinbruch.Engagierte Anleger sollten Teilgewinnmitnahmen überdenken, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link