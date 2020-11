- Energie - eine unfreundlichere ordnungspolitische Haltung gegenüber den traditionellen fossilen Energieträgern.



- Handel - insgesamt zwar immer noch kämpferisch, aber mit einem weicheren Ton, der stärker multilateral ausgerichtet sei.



- Technologie - ein Biden-Justizministerium sei wahrscheinlich eher kämpferisch gegenüber Megatechnologie ausgerichtet.



Die Märkte würden Unsicherheit hassen, und das hätten wir in den letzten 24 Stunden gesehen. Die Auswirkungen einer gespaltenen Regierung auf den Markt könnten eine Rückkehr zur Konzentration auf Covid-19 und einen potenziellen Impfstoff bedeuten. Dies, gepaart mit weniger Stimuli an der Front (wie es eine demokratische Kehrtwende gesehen hätte), bedeute, dass die USA einen stabileren Erholungskurs einschlagen könnten.



Weitere mögliche Entwicklungen seien die erste Leitzinserhöhung der US-Notenbank, die auf Mitte 2023 verschoben worden sei, und die Aufwärtsbewegung der Staatsanleihen aufgrund der geringeren Furcht vor einem Defizitausbruch. (05.11.2020/ac/a/m)





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Angesichts des Wahlergebnisses sieht es so aus, als sei eine gespaltene Regierung das wahrscheinlichste Szenario, so Frank Rybinski, Direktor für Makrostrategie bei AEGON Asset Management.Dieser Stillstand impliziere, dass ein substanzieller Strukturwandel über die Politik unwahrscheinlich sei.In einer gespaltenen Regierung liege der Schwerpunkt auf dem, was der Präsident einseitig tun könne, da dies normalerweise bedeute, dass in Washington weniger Gesetze verabschiedet würden. Außenpolitik, Handelspolitik und Regulierung seien alles Dinge, von denen wir erwarten könnten, dass sie in einer gespaltenen Regierung eine Schlüsselrolle spielen würden.