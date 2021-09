Der Datenkalender sei ab Mitte der Woche gut gefüllt (z.B. FED-Meeting am Mittwoch, Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerindices am Donnnerstag), am europäischen Aktienmarkt stehe aber ohnehin Deutschland im Fokus. Nicht nur, dass mit der Bundestagswahl am 26. September nach 16 Jahren mit Kanzlerin Angela Merkel das Ende einer Ära eingeläutet werde, auch im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei es zu geschichtsträchtigen Änderungen gekommen. Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer sei mit den Schlusskursen von Freitag, 17.09.2021 um zehn Unternehmen erweitert worden und eröffne heute erstmals nicht mit 30, sondern mit 40 Indexmitgliedern. Die 10 Kandidaten seien aus dem MDAX aufgestiegen, welcher von 60 auf 50 Titel verringert worden sei.



Die Liste der Auserwählten enthalte durchaus prominente Namen und umfasse folgende Unternehmen: Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF), Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF), HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG), Porsche Automobil Holding (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF), PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) , QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), Sartorious (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3), Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL), Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) und Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL). Die künftige Sektorkomposition bewirke aber kaum größere Verschiebungen bei den Gewichten der Industrien. Pauschal könne zusammengefasst werden, dass der deutsche Leitindex gesundheits- und industrielastiger werde. Damit einhergehend werde auch eine Erhöhung bei den Multiples zu beobachten sein. Nach Berechnungen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG erhöhe sich das KGV auf Basis der Gewinne der letzten zwölf Monate von 16,2 auf 17,2, wohingegen das KGV auf Basis der geschätzten Gewinne für die nächsten zwölf Monate, ausgehend von der neuen Gewichtung, von 13,8 auf 14,6 ansteigen sollte.



In dieser Handelswoche sollten eigentlich weniger Impulse aus Asien zu erwarten sein. Während in Festlandchina aufgrund des Mondfestes bis inklusive Dienstag kein Handel stattfinde, würden in Südkorea aufgrund des Erntedankfestes die Börsen sogar bis Mittwoch geschlossen bleiben. Auch in Japan finde heute (Tag der Ehrung der Alten) kein Handel statt. Der Hang Seng Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) hingegen notiere mit deutlichen Abgaben. Die Aktien von Evergrande seien am Montag um bis zu 19% auf den niedrigsten Stand seit mehr als 11 Jahren gestürzt. Obwohl also an der Mehrheit der asiatischen Börsen kein Handel stattfinde, könne dank Evergrande von Feiertagsstimmung keine Rede sein. Auch für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen leichteren Handelsstart hindeuten.



Selbst auf der Rohstoffseite würden Abgaben verbucht. Sowohl der Öl- als auch der Goldpreis würden mit negativem Vorzeichen in die neue Handelswoche starten. Selbiges gelte für das "digitale" Gold Bitcoin. (20.09.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Handel am Freitag war maßgeblich vom sogenannten Hexensabbat (Optionsverfall) geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Solche Verfallstage würden normalerweise durch ihre erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten auf sich aufmerksam machen. Laut Goldman Sachs seien an diesem Freitag Optionen im Gesamtwert von rund USD 750 Mrd. verfallen, womit es sich um einen der größten Verfallstermine der jüngeren Geschichte gehandelt habe. Große Turbulenzen seien zwar ausgeblieben, die Märkte hätten sich jedoch quer durch die Bank schwächer präsentiert. Unterm Strich hätten sowohl die US- als auch die europäischen Titel im Aggregat die zweite Verlustwoche in Folge verbuchen müssen.