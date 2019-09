Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Metall- und Elektro-Industrie (M+E-Industrie) sieht sich nach einem vom Abschwung geprägten ersten Halbjahr auch im Juli weiter mit einer Verschlechterung der Auftragslage und rückläufiger Produktion konfrontiert, so Gesamtmetall in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Auch beim Auftragseingang mussten die großen M+E-Branchen - Maschinenbau, Elektroindustrie und Automobilbau - rückläufige Zahlen verkraften. Im Juli 2019 errechneten die Statistiker ein Minus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Von Januar bis Juli 2019 lagen die Auftragseingänge in der M+E-Industrie um 5,6 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Besonders schwach entwickelten sich dabei die Bestellungen im Maschinenbau (minus 9,1 Prozent).Gesamtmetall-Chefvolkswirt Dr. Michael Stahl: "Aus den jetzt vorliegenden Zahlen wird deutlich, dass die Entwicklung den Tiefpunkt noch nicht erreicht hat, die M+E-Konjunktur hat sich noch nicht stabilisiert." (Pressemitteilung vom 10.09.2019) (12.09.2019/ac/a/m)