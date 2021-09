Wien (www.aktiencheck.de) - Nach Gerüchten rund um eine mögliche Fusion von Invesco mit der Vermögensverwaltung State Street (ISIN: US8574771031, WKN: 864777, Ticker-Symbol: ZYA, NYSE-Ticker-Symbol: STT) (-2,2%) stiegen die Papiere von Invesco (ISIN: BMG491BT1088, WKN: A0M6U7, Ticker-Symbol: 3IW) um 0,8% an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) habe zugelegt, nachdem der US-Investor Cerberus laut Berichten an der Übernahme des staatlichen Anteils der Bank interessiert sei.



BAWAG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2) habe die Ziele für 2025 publiziert: Der Return On Tangible Equity (ROTE) solle bei über 17% und die Cost/Income-Ratio bei weniger 38% ausfallen. Der Vorsteuergewinn von mehr als EUR 750 Mio. und ein Gewinn je Aktie von über EUR 7,25 mit 10% Wachstum seien bis 2025 angestrebt. Die Ausschüttungsquote werde von 50% auf 55% angehoben und die Bank kündige einen Aktienrückkauf für das Jahr 2022 an. Die Präsentation finde um 10 Uhr statt und die Fragerunde mit dem Management sei um 16 Uhr. (20.09.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.