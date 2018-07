Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe vom schwachen Japanischen Yen und der Quartalsbilanz eines Retailers profitiert (aktuell: 22.638,65 Punkte; +2,03%).



Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen seien in den ersten sechs Monaten vor allem durch neue europäische Flugverbindungen um 9,1% auf 32,7 Mio. Fluggäste gestiegen, habe Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) mitgeteilt. Im 1.Halbjahr habe es insgesamt gut 247.000 Starts und Landungen gegeben, ein Plus von 8,6%, das Frachtvolumen habe bei rund 1,1 Mio. Tonnen verharrt.



Der Verpackungshersteller Gerresheimer habe in Q2 unter negativen Wechselkurseffekten gelitten und einen Umsatzrückgang um 2% auf 332,6 Mio. EUR hinnehmen müssen. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) sei um 6,1% auf 71,1 Mio. EUR gesunken. Konzern erwarte ein starkes 2. Halbjahr; für Gesamtjahr werde mit Erlösen am oberen Ende der Bandbreite von 1,38 bis 1,4 Mrd. EUR gerechnet.



Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) habe in Q1 (01.03. bis 31.05.) des laufenden GJ 2018/19 einen Umsatz von 1,741 (1,783) Mrd. EUR erzielt (Segmente Zucker und CropEnergies mit deutlichen Rückgängen, Segment Spezialitäten mit deutlichem Umsatzanstieg, operatives Konzernergebnis erwartungsgemäß auf 78 (Vorjahr: 153) Mio. EUR nahezu halbiert). Rückgang sei im Wesentlichen auf schwache Entwicklung im Segment Zucker zurückzuführen.



Der Euro sei nach einigen Kursschwankungen kaum bewegt geblieben. Wie gewonnen so zerronnen: Die anfängliche Erholung beim Öl sei im Laufe des Tages wieder einkassiert worden (WTI: -0,09 Cent). Der Goldpreis sei erneut unter 1.250 USD geblieben. (13.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Da es vom Handelskonflikt nichts Neues gab, rückte der NATO-Gipfel beim deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,61%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,68%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,17%), in den Fokus, berichten die Analysten der Nord LB.Trumps Zusicherung, weiterhin zum Verteidigungsbündnis zu stehen, habe bei den deutschen Aktien für eine Erholung gesorgt. FMC (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) (+2,09%) habe an der DAX-Spitze von der Aussicht auf steigende Zuschüsse einer Gesundheitsbehörde für Dialyse-Patienten in den USA profitiert. Im MDAX sei Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) (+7,62%) nach Bekanntgabe von zwei Großaufträgen und einer Übernahme auf ein Rekordhoch geklettert.Anleger an den US-Börsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,9%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,9%, NASDAQ C. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,4%) würden auf eine starke Bilanzsaison spekulieren und hätten gestern die Angst vor einem Handelskrieg ausgeblendet. Besonders Tech-Titel und zuletzt belastete Industriewerte wie Boing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) (+1,6%) und Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598) (+1,9%) hätten zugelegt.