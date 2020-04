Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (16.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer: Starker Rebound - AktienanalyseSo etwas hört die Börse natürlich gerne: Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) sieht sich in der Coronakrise gut aufgestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Jahresziele seien daher bestätigt worden. So solle der Umsatz im Geschäftsjahr 2020 (bis Ende Februar) weiterhin um einen mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen und die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) rund 21 Prozent erreichen. "Unsere pharmazeutischen Primärverpackungen und Drug-Delivery-Devices sind in der aktuellen Lage wichtiger denn je. Wir tragen maßgeblich zur Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten bei. Damit sind wir Teil der kritischen Infrastruktur der jeweiligen Länder", habe Gerresheimer-Chef Dietmar Siemssen kommentiert.Gleichzeitig habe das Unternehmen Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Bei einem Umsatzrückgang um eineinhalb Prozent auf rund 304 Mio. Euro sei das bereinigte EBITDA von 54 Mio. auf 51 Mio. Euro zurückgegangen. Das Kerngeschäft sei leicht gewachsen, während sich aus der Umstellung des Geschäftsmodells der übernommenen Schweizer Medizintechnikfirma Sensile Medical Negativeffekte ergeben hätten, habe der Vorstand die Einbußen begründet.Die Börse habe sich mit dem Erreichten zufrieden gezeigt. Auf Monatssicht habe sich die Gerresheimer-Aktie um mehr als 17 Prozent verteuert. Die Corona-Delle ist damit fast wieder ausgebügelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2020)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: