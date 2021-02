Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (25.02.2021/ac/a/d)



Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) hat dank eines starken Schlussquartals seine Jahresziele erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um 3,8 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro habe das MDAX-Mitglied ein bereinigtes EBITDA von 310 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von 124 Mio. Euro erzielt. Treiber sei die wachsende Nachfrage der Pharmabranche und hier das Spritzengeschäft gewesen, das vor allem zum Jahresabschluss kräftig zugelegt habe, habe Vorstandschef Dietmar Siemssen erklärt. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende solle auf 1,25 Euro je Aktie steigen nach 1,20 Euro im Jahr zuvor - die zehnte Erhöhung in Folge.Auch für 2021 gebe sich der Konzern zuversichtlich: Der Umsatz solle im Kerngeschäft währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Als EBITDA sollten zwischen 22 und 23 Prozent vom Umsatz hängen bleiben, mittelfristig dann rund 23 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle um die zehn Prozent zulegen. Um das zu erreichen, wolle der Konzern seine Auslandsexpansion weiter vorantreiben. Große Hoffnung setze Siemssen zudem auf das Geschäft mit Impfstofffläschchen für das Covid-19-Vakzin. "Wir gehen davon aus, dass wir in Summe über 24 Monate 40 Mio. Euro Umsatz machen mit Blick auf die Covid-19-Fläschchen", so Siemssen. Sollte sich bestätigen, dass die Impfung jährlich wiederholt werden müsse, werde daraus ein nachhaltiges Geschäft.Die Börse scheine davon bislang wohl nicht so recht überzeugt zu sein: Denn die Aktie sei seit Monaten im Seitwärtstrend gefangen. (Ausgabe 7/2021)