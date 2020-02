Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (27.02.2020/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) von "kaufen" auf "halten" herab.Der neue Vorstand habe 2019 Wachstumsinitiativen gestartet und wolle 2020 "liefern"; er gebe sich optimistisch und schlage eine Dividende von EUR 1,20 (Vj. EUR 1,15/Aktie) vor, so die EQUI.TS-Analysten in ihrer jetzt veröffentlichten Studie. Im Q1/20 noch verhalten, solle das Wachstum im weiteren Jahresverlauf deutlich - auf ca. 4 bis 5% - zunehmen, so die Analysten.Der operative Geschäftsgang 2020 solle ein FX-neutrales Umsatzplus von ca. 4 bis 6% ggü. Vj. erreichen. Jenseits des Marktwachstums (ca. +1,5%) würden neue Projekte (vor allem in H2/20) Impulse liefern. Das adj. EBITDA-Marge werde zum Vj. stabil mit ca. 21% geplant; profitiere hierbei allerdings von IFRS-Effekten in Höhe von bis zu EUR +11 Mio. Die Schätzreihe werde angepasst.Gerresheimer investiere in Expansion, Innovation und Effizienz.