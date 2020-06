Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

83,35 EUR +1,89% (22.06.2020, 11:40)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

83,30 EUR +1,22% (22.06.2020, 11:48)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (22.06.2020/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Portsea Asset Management LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Gerresheimer AG deutlich:Die Hedgefonds-Manager von Portsea Asset Management LLP legen den Rückwärtsgang aus ihren Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ein.Die Leerverkäufer von Portsea Asset Management LLP mit Sitz in London, England, haben am 18.06.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,50% auf 0,41% der Aktien der Gerresheimer AG verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Gerresheimer AG-Aktien:0,88% CapeView Capital (09.06.2020)0,67% Thunderbird Partners LLP (27.04.2020)0,58% Lancaster Investment Management LLP (27.09.2019)0,41% Portsea Asset Management LLP (18.06.2020)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Gerresheimer AG: mindestens 4,03%.Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: