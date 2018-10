Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (16.10.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF), senkt aber sein Kursziel.Nach einer verhaltenen Entwicklung in der ersten Jahreshälfte habe sich das organische Wachstum im dritten Quartal deutlich auf 7,8% (H1 2018: 1,3%) beschleunigt. Inkl. leicht positiver Portfolioeffekte (+1%) und der anhaltenden Währungsbelastung (-2%) habe sich der Quartalsumsatz um 6,7% auf 353,7 Mio. EUR erhöht. Das adj. EBITDA sei u.a. durch höhere Rohstoff- und Energiekosten sowie einen negativen Ergebnisbeitrag der seit Ende Juni konsolidierten Sensile Medical belastet worden und sei um 4,9% auf 73,7 Mio. EUR gesunken (währungsbereinigt: -2,6%).Plastics & Devices habe den Umsatz um 3,0% (organisch: 6,1%) auf 189,7 Mio. EUR gesteigert, während das adj. EBITDA u.a. durch steigende Rohstoffkosten mit 50,8 Mio. EUR um 3,9% unter dem Vorjahresniveau (währungsbereinigt: -1,3%) gelegen habe. Der Bereich Primary Packaging Glass habe von einer starken Nachfrage profitiert und eine Umsatzsteigerung um 8,7% auf 160,7 Mio. EUR (organisch: 9,7%) erzielt. Durch gestiegene Energiepreise und eine Einmalbelastung von 1,4 Mio. EUR sei der EBITDA-Anstieg mit 1,2% auf 30,2 Mio. EUR (währungsbereinigt: +2,6%) gering ausgefallen. Der neue Geschäftsbereich Advanced Technologies (Sensile Medical) habe in Q3 einen Umsatz von 3,5 Mio. EUR sowie ein negatives EBITDA von -2,0 Mio. EUR erzielt.Als erstes von fünf konkreten Kundenprojekten habe eine Sensile-Mikropumpe für den Einsatz in der Parkinson-Therapie Ende September die CE-Deklaration erhalten, was die Voraussetzung für einen Marktstart gewesen sei.Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Gerresheimer-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde von 82,00 EUR auf 72,00 EUR gesenkt. (Analyse vom 16.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link