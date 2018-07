Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (19.07.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktie: Kurssprung nach Prognoseerhöhung - AktienanalyseGerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) hat seinen Ausblick aktualisiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen rechne nun damit, im laufenden Geschäftsjahr beim Umsatz das obere Ende der Bandbreite von 1,38 bis 1,4 Mrd. Euro erreichen zu können. Im Vorjahr seien es 1,35 Mrd. Euro gewesen. Anleger hätten begeistert reagiert. In der Spitze sei das Papier um mehr als zwölf Prozent nach oben geschossen. Die alte Bestmarke aus dem Juni 2017 sei damit Geschichte. Für zusätzlichen Schub habe die Nachricht gesorgt, dass der MDAX-Konzern die Schweizer Medizintechnikfirma Sensile Medical für bis zu 350 Mio. Euro übernehmen werde. Der Betrag sei abhängig vom Erreichen vertraglich festgelegter Ziele, so Gerresheimer. Die Anfangszahlung betrage 175 Mio. Euro. "Mit Sensile wird sich unser Wachstum mittel- und langfristig beschleunigen", habe Finanzvorstand Rainer Beaujean gesagt. "Der Kauf sollte schnell zu Ergebnissteigerungen führen."Die wenig überzeugenden Vorab-Zahlen zum zweiten Quartal seien angesichts dessen zur Nebensache geraten. So sei das bereinigte operative Ergebnis um etwas mehr als sechs Prozent auf 71,1 Mio. Euro gesunken. Selbst unter Ausklammerung des schwachen Dollar sei ein Minus von etwas mehr als einem Prozent geblieben. Unter dem Strich verdiente Gerresheimer mit 26 Mio. Euro sogar 14,5 Prozent weniger, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2018)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:73,10 EUR -0,68% (19.07.2018, 14:35)