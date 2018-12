Gründe für das Ende des "billigen Geldes" gebe es zuhauf. Die Dynamik der Konjunktur jenseits des Atlantiks in Verbindung mit einem deutlichen Anstieg der Löhne und Gehälter spreche für eine Anpassung der Zinsen. Dass auf US-Dollar lautende Anlagen schlecht laufen würden, sei größtenteils auf die logische Anhebung der kurzfristigen Zinsen der US-amerikanischen Notenbank von 0 Prozent auf 2 Prozent - und auf den Anstieg der Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen - von 1,4 Prozent auf mehr als 3 Prozent - zurückzuführen.



In der Eurozone seien bei den Renditen risikoloser Anlagen 2018 zwar kaum Schwankungen erkennbar gewesen, aber der Anstieg der Risikoprämien habe die Finanzierungskosten der Unternehmen in die Höhe getrieben. Die Verlangsamung der Konjunktur, die Angst vor dem Brexit und die Auseinandersetzung um den italienischen Staatshaushalt würden mit der Ankündigung der Einstellung des Anleihenkaufprogramms durch die Europäische Zentralbank (EZB) kollidieren. Dieses Programm habe bislang eine wichtige Stütze für den Markt dargestellt, denn die EZB habe pro Woche Unternehmensanleihen im Wert von mehr als einer Milliarde Euro gekauft und sich diesbezüglich auch aktiv am Primärmarkt beteiligt. In ihren Tresorräumen lägen inzwischen Unternehmensanleihen im Wert von fast 180 Milliarden Euro.



Was die Bewertungen betreffe, hätten viele Unternehmen zusehen müssen, wie die Renditen ihrer Anleihen nach der Vorlage enttäuschender Ergebnisse in die Höhe geschossen seien: Wenn die Zahlen nicht den Erwartungen entsprochen hätten, seien sie vom Markt erbarmungslos abgestraft worden. Würden die Investoren an der Schuldendienstfähigkeit eines Unternehmens zweifeln, würden sie weitaus höhere Risikoprämien als zuvor verlangen.



So hätten die Volatilität des Ölpreises und die enttäuschende Cashflow-Generierung die Rendite einer Vallourec 2023-Anleihe auf über 13 Prozent getrieben. In der Regel würden Unternehmensinsolvenzen in spätzyklischen Phasen zunehmen. Die Ökonomen der Coface würden diesen Trend für 2019 bestätigen und schätzen, dass die Ausfallquote auf 0,8 Prozent steigen werde; dieser zugegebenermaßen moderate Anstieg stehe aber in Verbindung mit einer Verlangsamung des französischen BIP-Wachstums auf rund 1,5 Prozent - ein Faktor, der Unternehmensinsolvenzen schon immer Vorschub geleistet habe.



Demnach stehe zweifelsfrei fest, dass die Politik des billigen Geldes der Vergangenheit angehöre und dass der Markt bereits auf Entzug sei. Obwohl die Rückkehr zur Normalität für Marktakteure, die sich kaum noch an Volatilität und die immer wiederkehrenden Verzerrungen an den Märkten erinnern könnten, schwierig sei, betrachte LFDE eben diese Rückkehr als positive Entwicklung, denn sie sei notwendig und zeige, dass wir niemals hätten vergessen dürfen, wie wichtig eine gute Kenntnis der Unternehmen sei, in die wir investieren würden. (13.12.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Im Dezember 2012 titelte "La Lettre" unter Bezugnahme auf einen berühmten französischen Slogan aus den 90er Jahren "Die Macht des Ja-Sagens", so Didier Le Menestrel, Verwaltungsratsvorsitzender des französischen Vermögensverwalters LFDE (La Financière de l’Echiquier) und Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei LFDE.Dieses Motto des Crédit Lyonnais habe beispielhaft die exzessive Entwicklung der Unternehmensfinanzierung durch die Emission von Unternehmensanleihen illustriert, d. h. durch die Kapitalbeschaffung am Markt, die das klassische Bankdarlehen abgelöst habe. Sechs Jahre später wende sich der Trend, denn die Finanzierung an den Kapitalmärkten werde aufgrund der zunehmenden Selektivität immer schwieriger.Das auf globaler Ebene geplante Auslaufen der Quantitative Easing-Politik markiere den Anfang einer neuen Ära, in der die Zentralbanken den großzügigen Geldhahn allmählich wieder zudrehen würden. Der Horizont verdunkele sich für die Investoren, die Ende November bereits die Rekordsumme von 65,3 Milliarden US-Dollar aus Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt auf Hochzinsanleihen (High Yield) und 25 Milliarden US-Dollar aus in erstklassige Unternehmensanleihen (Investment Grade) investierten Fonds abgezogen hätten. So würden die Unternehmensanleihenindices das Jahr voraussichtlich mit dem höchsten Minus seit 2008 schließen.