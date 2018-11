Tradegate-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

817,00 EUR +0,12% (06.11.2018, 10:12)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

CHF 932,00 -0,64% (06.11.2018, 10:06)



ISIN Georg Fischer-Aktie:

CH0001752309



WKN Georg Fischer-Aktie:

851082



Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

GFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

FI-N



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (06.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (GF) (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N), senkt aber sein Kusziel.Der Analyst berücksichtige eine Abschwächung des Geschäftsumfelds in H2/2018 1) Zunehmende Zurückhaltung seitens chinesischer Kunden, die durch den Handelsstreit verunsichert seien. Dies dürfte das Wachstum in allen drei GF-Divisionen dämpfen. 2) Die Schwäche im Zusammenhang mit den neuen WLTP-Emissionsstandards werde sich stärker auf die Lieferabrufe der Automobilzulieferer auswirken als bislang erwartet (inkl. GF Casting Solutions). 3) Aufgrund der jüngsten Wechselkursentwicklungen (bes. TRY) dürfte eine weniger günstige Währungssituation in H2/2018 dem Wachstum kaum förderlich sein. Das Geschäft von GF sei zwar weiterhin robust, aber angesichts dieser Widrigkeiten werde es schwerer, die beiden außerordentlich guten vorangegangenen Halbjahre (H2/2017 und H1/2018) wesentlich zu übertreffen. Der Analyst sehe auch gewisse Auswirkungen auf seine mittelfristigen Schätzungen, besonders bei Casting Solutions.Der Analyst erwarte aufgrund der gesenkten Umsatzprognose eine geringere Operating Leverage. Aufgrund seiner revidierten Wechselkursannahmen erwarte er für H2/2018 keine positiven Währungseinflüsse auf das EBIT. Er senke in erster Linie die EBIT-Schätzungen für Casting Solutions.Nach H1/2018 habe die kurzfristige Performance erfreulicher ausgesehen, doch im Laufe von H2/2018 habe sich eine Eintrübung des Geschäftsumfelds offenbart. Demgemäß korrigiere der Analyst seine Prognosen vor dem Jahresende nach unten. Obwohl bestimmte Negativfaktoren im nächsten Jahr nachlassen könnten (WLTP-Engpässe würden verschwinden, China verleihe bestimmten Märkten Impulsen oder Stabilisierung der TRY), nehme er eine vorsichtigere Haltung ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Georg Fischer-Aktie: