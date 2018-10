Tradegate-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

966,50 EUR -1,38% (01.10.2018, 10:45)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

CHF 1.106,00 -0,36% (01.10.2018, 10:35)



ISIN Georg Fischer-Aktie:

CH0001752309



WKN Georg Fischer-Aktie:

851082



Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

GFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

FI-N



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (01.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (GF) (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Der Analyst reduziere seine kurzfristigen Umsatzschätzungen für Casting Solutions geringfügig. Grund hierfür sei die starke Abhängigkeit vom EU-Automobilsektor, der zurzeit mit Unsicherheiten konfrontiert sei (wie im jüngsten Bericht zur Automobilbranche beschrieben). Auf die Automobilumsätze entfalle nach wie vor rund ein Drittel des Konzernumsatzes. Die Division Piping Systems sei noch immer der wichtigste Umsatz- und Profitabilitätstreiber. Auch die Erholung der Division Machining Solutions stütze die Profitabilitätsverbesserung.Vor dem Hintergrund von Schätzungskorrekturen und etwas geringeren Währungseffekten senke der Analyst seine EPS-Prognosen um 0,3%, 0,6% bzw. 0,7% für die Geschäftsjahre 2018, 2019 bzw. 2020. Dies wirke sich nicht wesentlich auf sein Kursziel von CHF 1.540 aus.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Georg Fischer-Aktie. (Analyse vom 01.10.2018)Börsenplätze Georg Fischer-Aktie: